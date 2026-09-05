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Баркли — о Леброне: то, что у тебя хорошая статистика, ещё не означает, что ты эффективен

Баркли — о Леброне: то, что у тебя хорошая статистика, ещё не означает, что ты эффективен
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11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли заявил, что не согласен с нарративом о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс опережает время, несмотря на статистические показатели 41-летнего баскетболиста.

«Нужно честно говорить о Леброне. То, что ты набираешь хорошие статистические показатели, ещё не означает, что ты эффективен. И я не пытаюсь задеть Леброна — это просто факты. Люди говорят, что он бросает вызов возрасту, а я думаю: «Если мне не изменяет память, в последние несколько лет его команды вылетали из плей-офф после поражения 0:4». Поэтому я спрашиваю: «Он набирает хорошие цифры?» Да, набирает. Но это не