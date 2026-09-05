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Джейсон Кидд назвал действующего игрока НБА, который может повторить успех Леброна

Джейсон Кидд назвал действующего игрока НБА, который может повторить успех Леброна
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Бывший главный тренер команды «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд выразил уверенность в том, что 19-летний игрок техасского клуба Купер Флэгг может повторить успех четырёхкратного чемпиона НБА, а также лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» Леброна Джеймса.

«Ну, я думаю, он идёт по графику, если говорить о сравнении с Леброном и о том, что тот делал в качестве молодого игрока. А ещё [важно отметить] способности Купера. Он из тех, кто любит побеждать, хочет этого и любит работать. Флэгг не боится момента — вы видели его в «Дьюке», когда он бросал решающий бросок и промахивался. Купер не боится момента. Так что я бы сказал, что он идёт по графику.