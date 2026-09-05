Экс-игрок НБА: у нас есть суперзвёзды, которые не смогли бы играть в Европе. Я серьёзно

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне разыгрывающий защитник французского клуба «Булазак» американец Патрик Беверли выразил уверенность в том, что некоторые доминирующие игроки НБА не смогут добиться успеха, выступая в Европе.

«Прямо сейчас есть суперзвёзды НБА, которые не смогли бы играть в Европе. Я серьёзно. Они просто не смогли бы. Потому что адаптация там совершенно другая. Всё строится через команду. Тренер контролирует всё. Это почти как студенческая команда, только состоящая из взрослых. Команда важнее любого отдельного игрока.

Иногда ты делишь номер в отеле с партнёром по команде. Перелёты организованы не ради твоего комфорта, как в НБА, хотя многое улучшилось. А в игре мы можем решить: «Не бросаем, пока на часах не останется шесть секунд». Мы всё строим