«Он должен платить «Кингз». Стивен Смит раскритиковал Бена Симмонса за возвращение в НБА

Аналитик ESPN Стивен Эй Смит раскритиковал американского форварда Бена Симмонса в связи с возвращением 30-летнего баскетболиста в НБА. Симмонс подписал однолетний контракт с «Сакраменто Кингз» на сумму $ 3,5 млн.

«Я видел одного из величайших талантов. Говорю о парне ростом 6 футов 10 дюймов (208,28 см. — Прим. «Чемпионата»). Это не преувеличение. 6 футов 10 дюймов, одинаково хорошо владеющий обеими руками, великолепный дриблинг, потрясающее видение площадки и передачи, отличная игра в защите. Этот парень умел всё, кроме одного — бросать. Он был особенным игроком. И каким-то образом у него что-то произошло с психологией, после чего он относился к броску так, будто его просили отправиться на передовую в Афганистан.

Для меня это вообще не имело смысла. До сих пор не понимаю. Но вот что я знаю точно: он никогда не забывал забрать свою зарплату. Всегда следил за тем, чтобы ему платили. Всегда забирал свои деньги. И теперь, когда он вернулся в лигу, возникает вопрос.