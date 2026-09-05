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Источник: отец Егора Дёмина получил новую работу в клубе Единой лиги

Источник: отец Егора Дёмина получил новую работу в клубе Единой лиги
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Владимир Дёмин, сын российского разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, станет руководителем молодёжного проекта «Динамо» Владивосток, сообщает «Матч ТВ».

Отмечается, что молодёжная команда будет базироваться в Москве.

Владимир Дёмин является бывшим профессиональным баскетболистом, выступал на позиции атакующего защитника. Начинал карьеру в «Спартаке» из Санкт-Петербурга, впоследствии играл за «Химки», «Евраз» и «Урал‑Грейт».

Ранее издание Bleacher Report включило Егора Дёмина в топ-3 лучших баскетболистов НБА до 20 лет.

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