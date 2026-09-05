Источник: отец Егора Дёмина получил новую работу в клубе Единой лиги
Владимир Дёмин, сын российского разыгрывающего клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, станет руководителем молодёжного проекта «Динамо» Владивосток, сообщает «Матч ТВ».
Отмечается, что молодёжная команда будет базироваться в Москве.
Владимир Дёмин является бывшим профессиональным баскетболистом, выступал на позиции атакующего защитника. Начинал карьеру в «Спартаке» из Санкт-Петербурга, впоследствии играл за «Химки», «Евраз» и «Урал‑Грейт».
Ранее издание Bleacher Report включило Егора Дёмина в топ-3 лучших баскетболистов НБА до 20 лет.
Егор Дёмин играет в двустороннем матче со звёздами НБА