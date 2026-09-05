Отец Клэя Томпсона оценил переход сына в «Майами Хит»

Майкл Томпсон, отец звёздного новичка «Майами Хит» Клэя Томпсона, объяснил мотивацию своего сына, заявив, что тот стремится завоевать пятый чемпионский титул и войти в элитный клуб игроков с пятью и более перстнями.

«Он до сих пор любит баскетбол. У него сохранилась глубокая страсть к игре. Это первое. И ему отчаянно хочется получить пятый перстень. Как и Стефу Карри. Как и Леброну Джеймсу. Это особая компания в погоне за пятым титулом. Роберт Орри. Коби Брайант, Мэджик Джонсон, Тим Данкан. Люди с пятью и более перстнями. Скотти Пиппен, Майкл Джордан. Пятый перстень – это особенный клуб. 26 игроков в истории, кто этого добивался», — сказал Майкл Томпсон в интервью на YouTube-канале 104.3 WQAM.