Инсайдер: «Никс» и «Уорриорз» рассматривали вариант с подписанием Бена Симмонса

Разыгрывающий Бен Симмонс подписал однолетний контракт с «Сакраменто Кингз» на $ 3,5 млн, однако, по информации инсайдера Сэма Эмика, у 30-летнего баскетболиста были и другие варианты продолжения карьеры.

«Они взяли Эйкаффа под седьмым номером на июньском драфте и были заинтересованы в ветеранах – Расселле Уэстбруке и Викторе Оладипо. Но в итоге остановились на Симмонсе. Очередной эксперимент с Симмонсом начался. «Кингз» были не единственным вариантом. Источники в лиге говорят, что «Никс» и «Уорриорз» также рассматривали эту возможность», — рассказал Эмик в своём материале для издания New York Times.