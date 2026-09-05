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Инсайдер: «Никс» и «Уорриорз» рассматривали вариант с подписанием Бена Симмонса

Инсайдер: «Никс» и «Уорриорз» рассматривали вариант с подписанием Бена Симмонса
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Разыгрывающий Бен Симмонс подписал однолетний контракт с «Сакраменто Кингз» на $ 3,5 млн, однако, по информации инсайдера Сэма Эмика, у 30-летнего баскетболиста были и другие варианты продолжения карьеры.

«Они взяли Эйкаффа под седьмым номером на июньском драфте и были заинтересованы в ветеранах – Расселле Уэстбруке и Викторе Оладипо. Но в итоге остановились на Симмонсе. Очередной эксперимент с Симмонсом начался. «Кингз» были не единственным вариантом. Источники в лиге говорят, что «Никс» и «Уорриорз» также рассматривали эту возможность», — рассказал Эмик в своём материале для издания New York Times.

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