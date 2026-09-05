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Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский награждён орденом Дружбы

Баскетбольный комментатор Владимир Гомельский награждён орденом Дружбы
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Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский удостоен ордена Дружбы. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Дружбы Гомельского Владимира Александровича — заместителя директора дирекции спортивного вещания акционерного общества «Первый канал», — говорится в документе.

Владимиру Гомельскому 72 года. В качестве баскетболиста он выступал за ЦСКА и становился четырёхкратным чемпионом СССР. С 1989 года Гомельский работает спортивным комментатором.

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