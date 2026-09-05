«Был поражён». Деррик Роуз — о своём попадании на обложку NBA 2K27
Бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Деррик Роуз прокомментировал своё появление на обложке Ultra Edition игры NBA 2K27, признавшись, что был поражён этим выбором.
«На самом деле, был поражён этим. Я поигрываю время от времени. Сразу после выхода играю с сыном. Но он быстро начинает меня выносить. Так что завязываю с этим, но всегда остаюсь фанатом», — сказал Роуз в интервью на YouTube-канале Sports Illustrated.
Деррику Роузу 37 лет. Награду MVP он завоевал в 2011 году, когда ему было 22 года. Роуз остаётся самым молодым обладателем этого приза в истории НБА.
NBA 2K27 выйдет 4 сентября. На обложке стандартного издания игры — звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.
Материалы по теме