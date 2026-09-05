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«Был поражён». Деррик Роуз — о своём попадании на обложку NBA 2K27

«Был поражён». Деррик Роуз — о своём попадании на обложку NBA 2K27
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Бывший разыгрывающий «Чикаго Буллз» Деррик Роуз прокомментировал своё появление на обложке Ultra Edition игры NBA 2K27, признавшись, что был поражён этим выбором.

«На самом деле, был поражён этим. Я поигрываю время от времени. Сразу после выхода играю с сыном. Но он быстро начинает меня выносить. Так что завязываю с этим, но всегда остаюсь фанатом», — сказал Роуз в интервью на YouTube-канале Sports Illustrated.

Деррику Роузу 37 лет. Награду MVP он завоевал в 2011 году, когда ему было 22 года. Роуз остаётся самым молодым обладателем этого приза в истории НБА.

NBA 2K27 выйдет 4 сентября. На обложке стандартного издания игры — звёздный французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма.

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