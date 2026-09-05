В ЦСКА прокомментировали решение ФИБА снять часть санкций с России

Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала решение ФИБА снять индивидуальные ограничения с российских спортсменов, тренеров и судей.

«Любые подвижки такого рода, конечно, радуют, но сказать, что мы сразу стали собирать вещи в Евролигу, естественно, не можем. Тем не менее хоть какие‑то ограничения снимают – уже спасибо. Мне кажется, что всё‑таки уже начинает доходить, что спорт должен быть вне политики, что политические воздействия по недопуску наших спортсменов – это неправильно, несправедливо. Есть маленькая надежда, что спортивные функционеры это начинают понимать и делают небольшие шаги.

Но без возобновления полётов и с другими логистическими ограничениями наше участие почти невозможно. В целом думаю, что наше возвращение идёт мелкими шажками, поскольку будут люди, которые взбунтуются против быстрого возвращения. Так что, наверное, это поступательное движение правильное. Здесь невозможно сразу всё резко сделать. В общем, движение вперёд есть, но пока минимальное относительно нашего участия в Евролиге», — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».