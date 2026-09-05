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Вице-президент ЦСКА Фураева рассказала, как команде удалось сохранить Ливио Жан-Шарля

Вице-президент ЦСКА Фураева рассказала, как команде удалось сохранить Ливио Жан-Шарля
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Вице-президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала интерес клубов Евролиги к защитнику команды Ливио Жан-Шарлю, отметив, что игрок получал предложения, но остался в Москве из-за комфортных и равных финансовых условий.

— Андрей Ватутин рассказывал о большом интересе к Жан‑Шарлю клубов Евролиги, но армейцам удалось его сохранить в составе. Сейчас можете сказать, что за клубы?
— Нет, потому что не люблю и когда нас упоминают в подобных случаях. Но им на 100% серьёзно интересовались два клуба Евролиги, ему даже предложение делали. Но много нюансов здесь: игрок идёт не только на деньги. Если бы там деньги были в два раза больше, наверное, он ушёл бы.

Предложения — их и наше — были более‑менее равные, а Ливио и его семья очень д