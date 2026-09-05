В ЦСКА оценили летнюю трансферную кампанию и подписание Елатонцева

Вице‑президент ЦСКА Наталия Фураева прокомментировала итоги летней трансферной кампании, отметив, что сохранение победного состава требует больших усилий, а подписание Кирилла Елатонцева было непростой задачей.

— Как прокомментируете итоги трансферной кампании лета?

— Если кто‑то считает, что мы ничего не делали, а только заменили одного игрока и отдыхали все лето, отвечу, что это не так. Потому что сохранить победный состав — тоже дорогого стоит. Особенно, когда баскетболисты становятся чемпионами и как будто должны дорожать, их ценность на рынке возрастает. Но, с другой стороны, все понимают, что бюджеты баскетбольных клубов точно не растут, а даже наоборот… Так что соединить все необходимые составляющие, сохранить игроков и подписать молодого и перспективного игрока — Елатонцева — всё вместе было очень нелегко, но мы довольны, что так получилось, — приводит слова Фураевой «Матч ТВ».