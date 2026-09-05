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Директор Евролиги Буэно высказался о будущем проекта «НБА в Европе»

Директор Евролиги Буэно высказался о будущем проекта «НБА в Европе»
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Директор Евролиги Чус Буэно заявил, что организация готова к противостоянию с НБА в случае, если переговоры о совместном проекте в Европе не приведут к соглашению.

«Если сделки по Европе не будет, будем бороться. Мы обсудили этот момент внутри организации и выразили готовность. Партнёрство должно быть выгодным для обеих сторон. Знаем, что НБА может помочь с организацией, к ним надо прислушаться, но они должны также прислушаться к словам клубов, потому что те развивали себя регионально в течение 100 лет и также могут многое вложить в этот проект.

Два турнира размоют стоимость продукта. Не только институционально, но и в плане коммерческих прав, трансляций, интереса болельщиков. Если договора не будет, будем работать над своими планами отдельно», — приводит слова Буэно портал Reuters.

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