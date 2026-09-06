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В женском баскетболе зафиксировали рекордную разницу в росте между соперницами

В женском баскетболе зафиксировали рекордную разницу в росте между соперницами
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В матче женского баскетбольного турнира встретились китаянка Чжан Цзыюй (223 см) и баскетболистка Сана (155 см). Разница в росте между ними составила 68 см, сообщает портал Sina Sports.

Инцидент произошёл во время одной из игр, где 19-летняя центровая Чжан Цзыюй, чей рост составляет 223 см, оказалась на площадке напротив своей соперницы Саны, рост которой — 155 см. Разница в росте между баскетболистками стала заметной не только для зрителей, но и для комментаторов, которые назвали этот дуэт «баскетбольным контрастом».

Отметим, Чжан Цзыюй является одной из самых высоких баскетболисток в мире. Она выступает за молодёжную сборную Китая.

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