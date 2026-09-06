«Ты правда хочешь тратить на это?» Бэм Адебайо выкупает целый кинозал ради одного сеанса

Защитник «Атланты Хоукс» Гэйб Винсент рассказал, что центровому «Майами Хит» Бэму Адебайо, с которым он играл за «Майами» с 2020 по 2023 год, приходится выкупать весь кинозал, если тот хочет просто сходить на фильм.

«Это, конечно, прикольно. Но когда ты идёшь в кино — ты правда хочешь тратить на это $ 1500?» — сказал Винсент в подкасте The Rookie & The Vet with Trey Mourning. Его слова приводит портал Legion Hoops в социальной сети X.

Напомним, по итогам сезона-2025/2026 Адебайо в шестой раз в карьере вошёл в сборную всех звёзд защиты — это абсолютный рекорд «Хит» за всю историю франшизы.

Кроме того, Бэм набрал 83 очка в матче с «Вашингтоном», обошёл Коби Брайанта (81) и вышел на второе место в истории НБА по результативности за одну игру. Впереди остаётся только Уилт Чемберлен с его 100 очками.