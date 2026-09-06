Чемпион Единой лиги в составе ЦСКА остаётся в «Динамо» ещё на сезон

Приморское «Динамо» объявило о продлении контракта с разыгрывающим Иваном Стребковым, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

35-летний баскетболист пришёл в команду в 2024 году и с тех пор провёл 41 официальный матч. В среднем за игру Стребков набирал 11,3 очка, совершал четыре подбора и отдавал 4,7 результативной передачи.

За карьеру Иван становился чемпионом Единой лиги ВТБ в составе ЦСКА, бронзовым призёром Евролиги и обладателем Кубка России в составе «Пари Нижний Новгород». Также он трижды принимал участие в Матче всех звёзд Единой лиги и регулярно вызывался в сборные России разных возрастов, включая национальную команду.