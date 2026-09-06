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Капитан ЦСКА Антонов оценил шансы на возвращение команд из России в мировой баскетбол

Капитан ЦСКА Антонов оценил шансы на возвращение команд из России в мировой баскетбол
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов заявил, что последние решения ФИБА в пользу российских спортсменов пока не дают оснований рассчитывать на скорое возвращение российских баскетбольных команд на международную арену.

— На этой неделе стало известно о том, что с наших баскетболистов и тренеров снимаются ограничения, а о допуске команд пока речи никакой. Как восприняли эту новость?
— Наверное, без какой‑то доли оптимизма. Я пока не вижу никаких предпосылок, что нас вернут. Одно — это на словах, и совсем другое — на деле.

Да и сборная сейчас не сможет никуда отобраться. Потому что полным ходом идёт отбор на чемпионат мира, с чемпионата мира — отбор на Олимпиаду. Поэтому я не представляю себе, что скажут: приезжайте и играйте. И как с шенгенскими визами дело? И как путешествовать, когда не так много рейсов в Европу? Поэтому я очень спокойно отношусь теперь к таким новостям, — приводит слова Антонова «Матч ТВ».

Что известно о допуске россиян в баскетболе: