Барнс — о «Лейкерс»: это, пожалуй, самая белая команда со времён «Миннеаполис Лейкерс»

Бывший игрок НБА Мэтт Барнс поделился мнением о составе «Лос-Анджелес Лейкерс» в преддверии сезона-2026/2027 НБА.

«Это, пожалуй, самая белая команда «Лейкерс» со времён «Миннеаполис Лейкерс». Но, опять же, когда у тебя на площадке есть Лука и Остин Ривз, а это, на мой взгляд, два лучших скоринг-гарда лиги, команда уже выглядит очень интересно. Они ещё и добавили глубины в состав. Лично мне просто хочется посмотреть, как всё это будет работать. Сейчас все любят делать громкие заявления и заранее предсказывать, чего команда добьётся», — приводит слова Барнса TMZ.

Напомним, в межсезонье «Лейкерс» покинул звёздный форвард Леброн Джеймс, однако команду усилили Уокер Кесслер, Квентин Граймс, Александр Мамукелашвили, Коллин Секстон, Джейден Харди, Кэмерон Карр, выбранный на драфте, Зайари Уильямс, Матисс Тайбулл и Кевон Луни.