Семён Антонов рассказал, почему ЦСКА уступил «Парме» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги

Капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Бетсити Пармой» в преддверии сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся 4 сентября, завершилась победой пермяков со счётом 84:79.

— Почему сейчас уступили в контрольном матче «Парме»?

— Да, проиграли в пять очков. Но результат этого матча для нас не так важен — мы обрабатываем свои игровые схемы, а «Парма» уже как месяц собралась. Для нас эта игра была важна, чтобы вспомнить игровой ритм, потому что тренировочный процесс всегда отличается от спарринга. Так что этот матч был полезен, — цитирует Антонова «Матч ТВ».