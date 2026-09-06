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Семён Антонов рассказал, почему ЦСКА уступил «Парме» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги

Семён Антонов рассказал, почему ЦСКА уступил «Парме» перед сезоном-2026/2027 Единой лиги
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Капитан московского ЦСКА Семён Антонов прокомментировал поражение команды в товарищеском матче с «Бетсити Пармой» в преддверии сезона-2026/2027 Единой лиги ВТБ. Встреча, состоявшаяся 4 сентября, завершилась победой пермяков со счётом 84:79.

— Почему сейчас уступили в контрольном матче «Парме»?
— Да, проиграли в пять очков. Но результат этого матча для нас не так важен — мы обрабатываем свои игровые схемы, а «Парма» уже как месяц собралась. Для нас эта игра была важна, чтобы вспомнить игровой ритм, потому что тренировочный процесс всегда отличается от спарринга. Так что этот матч был полезен, — цитирует Антонова «Матч ТВ».

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