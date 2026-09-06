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Стало известно, как Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания со стороны НБА

Стало известно, как Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания со стороны НБА
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Звёздный форвард Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания, включая возможную дисквалификацию. Как сообщает The Athletic, НБА и профсоюз игроков напрямую договорились о мере ответственности, поэтому до арбитража дело не дошло.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» оштрафовали на $ 30 млн — это крупнейший штраф в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал «Миннесоте Тимбервулвз»: в 2000 году клуб заплатил $ 3,5 млн за нарушение правил потолка зарплат. Таким образом, новый рекорд оказался почти в 10 раз выше прежнего.

Кроме того, «Клипперс» лишились пяти пиков первого раунда драфта — с 2029 по 2033 год. Это самое суровое совокупное наказание за одно нарушение в истории лиги.

Подробнее о ситуации:
Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго! Такой суровый приговор НБА выносит нечасто. Его последствия будут длиться очень долго!
«Клипперс» понесли самое суровое наказание в истории НБА? В этом есть сомнения «Клипперс» понесли самое суровое наказание в истории НБА? В этом есть сомнения
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