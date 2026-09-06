Стало известно, как Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания со стороны НБА

Звёздный форвард Кавай Леонард избежал более жёсткого наказания, включая возможную дисквалификацию. Как сообщает The Athletic, НБА и профсоюз игроков напрямую договорились о мере ответственности, поэтому до арбитража дело не дошло.

Напомним, «Лос-Анджелес Клипперс» оштрафовали на $ 30 млн — это крупнейший штраф в истории НБА. Предыдущий рекорд принадлежал «Миннесоте Тимбервулвз»: в 2000 году клуб заплатил $ 3,5 млн за нарушение правил потолка зарплат. Таким образом, новый рекорд оказался почти в 10 раз выше прежнего.

Кроме того, «Клипперс» лишились пяти пиков первого раунда драфта — с 2029 по 2033 год. Это самое суровое совокупное наказание за одно нарушение в истории лиги.