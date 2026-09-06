Инсайдер раскрыл будущее форварда Майкла Портера в «Бруклине»

Руководство «Бруклин Нетс» скорее рассматривает форварда Майкла Портера-младшего как ценный актив для возможного обмена, чем как игрока на долгосрочную перспективу, поэтому его пребывание в команде может завершиться в ближайшее время. Об этом в своём подкасте рассказал клубный обозреватель и инсайдер Эрик Слэйтер.

При этом именно в составе «Бруклина» Портер-младший провёл лучший сезон в карьере. В 52 матчах в старте он в среднем набирал 24,2 очка, совершал 7,1 подбора и отдавал 3,0 передачи, реализуя 46,3% бросков с игры и 36,3% из-за дуги. Все эти цифры стали для него личными рекордами, как и 14 матчей с 30 и более очками.

Отметим, что форвард вступает в последний год пятилетнего соглашения на $ 179,3 млн. С 6 июля 2026 года Портер-младший сможет подписать с «Бруклином» новое четырёхлетнее продление на сумму до $ 234 млн. Однако, по информации инсайдеров, стороны пока далеки от соглашения, а клуб не намерен предлагать ему максимальный контракт.