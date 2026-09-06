«Главное, что они сделаны». Никита Курбанов — о послаблениях ФИБА для россиян

Форвард московского ЦСКА Никита Курбанов положительно оценил решение ФИБА снять ограничения с российских игроков и тренеров.

— Как восприняли решение ФИБА снять все ограничения с наших игроков и тренеров, но пока не допускать наши команды на международную арену?

— Ну, конкретно, глобально допустить — наверное, это слишком непростой переход. Поэтому думаю, что это были первые шаги [на пути к возвращению]. Главное, что они сделаны, и хочется надеяться, что это движется к какому‑то развитию.

— В общем, движение вперёд всё‑таки есть?

— Ну, если уже снимают какие‑то санкции со спортсменов, то это, несомненно, шаг вперёд. Просто он не такой большой, как нам бы хотелось. Но раз намечается какое‑то движение, то это хорошо, — приводит слова Курбанова «Матч ТВ».