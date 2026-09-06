«Это было довольно жёстко». Егор Дёмин рассказал о самом тяжёлом сопернике в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, кто из звёзд НБА первым по-настоящему проверил его на прочность в официальном матче. Самым тяжёлым соперником для себя он назвал защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Луку Дончича.

— Кто первым из игроков НБА по-настоящему тебя «разобрал» в игре?

— Если брать один конкретный матч, то, наверное, это был Лука. Это было довольно жёстко. Против его степбэка, по сути, мало что можно сделать, — сказал Дёмин в интервью на YouTube-канале NBA 2K League.

Партнёр Дёмина по команде Майкл Портер, также участвовавший в беседе, уточнил, стал ли этот матч для россиянина тем самым моментом «Добро пожаловать в НБА». Дёмин согласи