Опубликован предполагаемый состав «Бостона» на сезон-2026/2027 с Полом Джорджем в старте

В социальных сетях появился прогнозируемый состав «Бостон Селтикс» на предстоящий сезон НБА, в котором новичок команды Пол Джордж занял место в стартовой пятёрке, сообщает NBARetweet.

Предполагаемая стартовая пятёрка «Селтикс»: Деррик Уайт (разыгрывающий), Бэйлор Шайерман (атакующий защитник), Пол Джордж (лёгкий форвард), Джейсон Тейтум (тяжёлый форвард) и Неемиаш Кета (центровой).

Состав скамейки запасных: Пэйтон Притчард, Уго Гонсалес, Сэм Хаузер, Джордан Уолш, Митчелл Робинсон, Майк Конли, Рон Харпер, Диллон Митчелл, Лука Гарза, Крис Сенак-младший.

В межсезонье «Бостон» обменял своего лидера Джейлена Брауна в «Филадельфию», получив взамен Пола Джорджа.