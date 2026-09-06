Уволенный за измену комментатор снова будет работать на матчах «Сан-Антонио»

Комментатор «Сан-Антонио Спёрс» Джейкоб Тоби, уволенный в июле 2026 года после обвинений в измене своей девушке с сестрой одного из игроков, вернулся к работе.

«Я благодарен «Спёрс» за то, что они дали мне время отойти в сторону, чтобы разобраться с проблемами в личной жизни. Я понимаю, что мне придётся заново завоевать доверие внутри организации и в нашем сообществе, в котором я продолжу оставаться с энтузиазмом и страстью.

Я считаю, что у меня лучшая работа в мире, и я очень рад, что могу продолжить работу в качестве комментатора команды», — приводит слова Тоби издание Daily Mail.