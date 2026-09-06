В «Зените» высказались о возможном возвращении российских клубов на международную арену

Спортивный директор «Зенита» Сани Бечирович высказался о возможном возвращении российских баскетбольных клубов на международную арену.

«Думаю, это вопрос к другим людям. Я как спортивный директор «Зенита» действительно хочу и верю, что это может произойти в ближайшее время. Но когда именно это случится — просто не мне давать ответ на этот вопрос», — приводит слова Бечировича портал Telegraf.

Ранее ФИБА сняла индивидуальные ограничения с российских спортсменов, тренеров и судей, однако запрет на участие национальных команд и клубов пока сохраняется. Конкретные решения по возвращению команд будут приняты на заседании Центрального совета ФИБА в декабре 2026 года.