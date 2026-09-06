Защитник «Локо» Темиров оценил молодое поколение команды и выступление на Спартакиаде

Защитник «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров, вернувшийся в расположение команды после участия в Спартакиаде народов России, высоко оценил перспективы молодых игроков краснодарского клуба.

— Как тебе подрастающее поколение «Локо», с которым вы играли бок о бок в сборной Краснодарского края?

— Вообще прекрасно. Удачи пацанам, у них большое будущее.

— Краснодарский край выбыл на Спартакиаде в четвертьфинале. Можно было выступить лучше?

— Мы могли выиграть в каждом из матчей на этом турнире. Несколько раз не хватило совсем чуть-чуть. Против сборной Москвы на равных играли две с половиной четверти, у Московской области на старте матча вели 20:2. У молодых ребят всё-таки немного не хватает опыта игры на взрослом уровне. Но, думаю, этот турнир дал парням очень хороший опыт, — приводит слова Темирова пресс-служба «Локомотива-Кубань».