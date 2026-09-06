15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — США. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Локо» Темиров оценил молодое поколение команды и выступление на Спартакиаде

Защитник «Локо» Темиров оценил молодое поколение команды и выступление на Спартакиаде
Комментарии

Защитник «Локомотива-Кубань» Кирилл Темиров, вернувшийся в расположение команды после участия в Спартакиаде народов России, высоко оценил перспективы молодых игроков краснодарского клуба.

— Как тебе подрастающее поколение «Локо», с которым вы играли бок о бок в сборной Краснодарского края?
— Вообще прекрасно. Удачи пацанам, у них большое будущее.

— Краснодарский край выбыл на Спартакиаде в четвертьфинале. Можно было выступить лучше?
— Мы могли выиграть в каждом из матчей на этом турнире. Несколько раз не хватило совсем чуть-чуть. Против сборной Москвы на равных играли две с половиной четверти, у Московской области на старте матча вели 20:2. У молодых ребят всё-таки немного не хватает опыта игры на взрослом уровне. Но, думаю, этот турнир дал парням очень хороший опыт, — приводит слова Темирова пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Материалы по теме
Официально
«Самара» объявила о переходе Захара Ведищева после его возвращения в «Локомотив-Кубань»