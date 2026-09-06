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Фото: эмоциональная реакция звезды НБА Вембаньямы на победу дебютанта UFC Парнасса

Фото: эмоциональная реакция звезды НБА Вембаньямы на победу дебютанта UFC Парнасса
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22-летний лидер техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма эмоционально отреагировал на победу бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне бойца UFC соотечественника марокканского происхождения Салахдина Парнасса нокаутом в первом раунде в поединке с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже.

UFC 2026. UFC Fight Night 287, Париж, Франция
Дэн Хукер — Салахдин Парнасс (W)
06 сентября 2026, воскр