Фото: эмоциональная реакция звезды НБА Вембаньямы на победу дебютанта UFC Парнасса

22-летний лидер техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма эмоционально отреагировал на победу бывшего чемпиона лиги KSW в категории до 66 кг и до 70 кг, а ныне бойца UFC соотечественника марокканского происхождения Салахдина Парнасса нокаутом в первом раунде в поединке с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Их противостояние возглавило турнир UFC Fight Night 287 в Париже.