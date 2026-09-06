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Дрэймонд Грин ответил, кого считает лучшим игроком — Тима Данкана или Шакила О'Нила

Дрэймонд Грин ответил, кого считает лучшим игроком — Тима Данкана или Шакила О'Нила
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Дрэймонд Грин, выступающий за клуб НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции тяжёлого форварда, ответил, кого считает лучшим — Тима Данкана или Шакила О'Нила.

«Для меня Тим Данкан — лучший тяжёлый форвард в истории. А Шак — лучший центровой в истории. Но кого я выберу? Вы уже знаете мой ответ. Я фанат Шака всю свою жизнь. Я всегда возьму Шака, без каких-либо колебаний. Его доминирование было абсолютно безумным. Тим Данкан был невероятен. Но я выбираю Шака. Он мой самый любимый игрок всех времён», — приводит слова Грина портал Basket-Infos в социальной сети Х.

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