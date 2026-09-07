Начало прямой видеотрансляции матча ЧМ по баскетболу среди женщин Нигерия — Франция

7 сентября в 15:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира — 2026 по баскетболу среди женщин между сборными Нигерии и Франции. Мировое первенство продлится до 13 сентября.

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Германии. Действующим чемпионом является сборная США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Достижения сборных России по баскетболу: