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Нигерия — Франция: прямая трансляция матча чемпионату мира по баскетболу среди женщин 2026 начнется в 15:30 7 сентября

Начало прямой видеотрансляции матча ЧМ по баскетболу среди женщин Нигерия — Франция
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7 сентября в 15:30 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча группового этапа чемпионата мира — 2026 по баскетболу среди женщин между сборными Нигерии и Франции. Мировое первенство продлится до 13 сентября.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
ЧМ-2026 (ж) . Группа B. 3-й тур
07 сентября 2026, понедельник. 15:30 МСК
Нигерия
Окончен
56 : 111
Франция
Нигерия: Эфоса-Агебор - 15, Балоган - 11, Калу - 6, Маколей - 6, Игбокве - 5, Оконкво - 3, Кунайи - 3, Муса - 3, Дауда - 2, Энабоси - 2, Оби, Амукамара
Франция: Уильямс - 25, Салаун - 19, Жоанне - 17, Туре - 16, Астье - 12, Малонга - 9, Лакан - 7, Бадьян - 4, Ээи-Вукосавлевич - 2, Лейте, Гейе, Бернье

Чемпионат мира по баскетболу среди женщин проходит в Германии. Действующим чемпионом является сборная США.

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь чемпионата мира — 2026
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Достижения сборных России по баскетболу:

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