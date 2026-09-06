«Как только речь заходит о нём, появляется куча подпевал». Баркли — о Леброне

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик американец Чарльз Баркли критично высказался по поводу статуса лёгкого форварда «Филадельфии Сиксерс» соотечественника Леброна Джеймса в прессе и среди фанатов.

«Как только речь заходит о Леброне, появляется куча подпевал. Либо ты с Леброном заодно, либо тебя обвиняют в ненависти к нему. Мне нравится, как Джейлен Роуз на них наезжает. Он сказал, что СМИ превращаются в фанатиков Леброна. А я сказал: «Нет, они просто подпевалы. Они со всем соглашаются». Леброн играет довольно хорошо, я с этим согласен. Но его выносили в плей-офф последние два года», — приводит слова Баркли аккаунт Basket-Infos в социальной сети Х.