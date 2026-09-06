Экс-тренер ЦСКА Итудис выступил за расширение Евролиги с возвращением российских клубов

Главный тренер израильского клуба «Хапоэль» Тель-Авив Димитрис Итудис выступил за расширение Евролиги с возвращением российских команд.

«Я думаю, мы движемся в направлении, где у нас в будущем будет 24 команды, затем, возможно, дойдём до 26 и, может быть, в будущем, даст бог, до того, о чём я мечтаю и на что надеюсь, — до 30 клубов. Чтобы у нас были конференции или группы, в которых мы будем соревноваться и в итоге выходить в желаемый плей-офф. Что касается меня, для меня это стало бы вершиной игры. Чтобы последняя игра сезона была матчем Евролиги, а баскетбольный сезон в Европе завершался плей-офф. Будет ли это через 10 лет? Дай бог, чтобы мы были живы и здоровы и чтобы мы с вами это увидели.

Почему? Потому что вы видите, что сейчас нас 20, верно? Я думаю и надеюсь, что российские команды вернутся. ФИБА пошла вперёд и дала зелёный свет игрокам, отдельным лицам и судьям, так что следующим шагом будет [снятие санкций на] команды и командные виды спорта. Если российские команды вернутся, чего я и желаю, у нас уже есть другие кандидаты. Есть ПАОК, есть «Арис», есть «Рома», «Хапоэль» Тель-Авив и все команды, которые хотят быть частью этого, а это значит, что у нас есть больше клубов, которые могут гарантировать финансовую стабильность.

Это означает больше команд, игроков, тренеров и судей… Повторюсь, будет ли это расширение принято или нет — это вопрос для обсуждения, но я считаю, что мы должны расти», — приводит слова Итудиса портал Eurohoops.