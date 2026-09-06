«Чрезвычайно смело». Кевин Дюрант — о решении Брансона отказаться от $ 100 млн

37-летний звёздный двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», поделился мнением насчёт того, что 29-летний чемпион НБА соотечественник Джейлен Брансон, играющий на позиции разыгрывающего защитника в составе клуба «Нью-Йорк Никс», пошёл на снижение суммы по контракту с клубом, что составило $ 113 млн.

«Не думаю, что моё окружение позволило бы мне так поступить! Думаю, они бы убедили меня не идти на такой риск. Я бы, наверное, начал с того, что сказал: «Да, меня это устраивает», а пото