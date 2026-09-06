15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Италия — США. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бронни Джеймс согласился с мнением, что Дончич может баллотироваться в президенты Словении

Бронни Джеймс согласился с мнением, что Дончич может баллотироваться в президенты Словении
Комментарии

21-летний американский защитник, выступающий в составе калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», Бронни Джеймс во время разговора с ведущим ток-шоу Mason & Ireland Show Стивом Мейсоном согласился с его шуточной репликой о том, что его одноклубник и лидер «озёрников» словенец Лука Дончич, играющий на позиции разыгрывающего, вполне может баллотироваться на пост президента Словении из-за поддержки среди сограждан.

«О да. Я говорил, мы были вместе с ним, понимаете? Он устраивал на