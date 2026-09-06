Бронни Джеймс согласился с мнением, что Дончич может баллотироваться в президенты Словении

21-летний американский защитник, выступающий в составе калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», Бронни Джеймс во время разговора с ведущим ток-шоу Mason & Ireland Show Стивом Мейсоном согласился с его шуточной репликой о том, что его одноклубник и лидер «озёрников» словенец Лука Дончич, играющий на позиции разыгрывающего, вполне может баллотироваться на пост президента Словении из-за поддержки среди сограждан.

«О да. Я говорил, мы были вместе с ним, понимаете? Он устраивал на