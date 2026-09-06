Дирк Новицки оценил форму Луки Дончича перед грядущим сезоном НБА

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился впечатлением о физической форме лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича, играющего на позиции разыгрывающего защитника.

«Лука выглядел свежим, загорелым и стройным. Он выглядел готовым к работе», — приводит слова Новицки портал Essentially Sports.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.