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Дирк Новицки оценил форму Луки Дончича перед грядущим сезоном НБА

Дирк Новицки оценил форму Луки Дончича перед грядущим сезоном НБА
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился впечатлением о физической форме лидера калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луки Дончича, играющего на позиции разыгрывающего защитника.

«Лука выглядел свежим, загорелым и стройным. Он выглядел готовым к работе», — приводит слова Новицки портал Essentially Sports.

Напомним, Лука в минувшем регулярном сезоне в составе «озёрников» провёл 64 матча. В среднем за игру словенский баскетболист набирал 33,5 очка, делал 7,7 подбора, а также отдавал 8,3 передачи.

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