«Молодые парни должны брать пример с него. Лука настолько хорош». Кевин Дюрант — о Дончиче

37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», выразил уверенность в том, что молодым баскетболистам следует равняться не только на легендарных спортсменов из США, но и на мировых звёзд, в частности на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луку Дончича.

«Начнут ли молодые игроки равняться на мировых звёзд, таких как Дончич, в