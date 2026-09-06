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«Молодые парни должны брать пример с него. Лука настолько хорош». Кевин Дюрант — о Дончиче

«Молодые парни должны брать пример с него. Лука настолько хорош». Кевин Дюрант — о Дончиче
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37-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Кевин Дюрант, выступающий на позиции форварда за клуб «Хьюстон Рокетс», выразил уверенность в том, что молодым баскетболистам следует равняться не только на легендарных спортсменов из США, но и на мировых звёзд, в частности на лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» словенца Луку Дончича.

«Начнут ли молодые игроки равняться на мировых звёзд, таких как Дончич, в