Виктор Вембаньяма ответил, боится ли быть забытым

22-летний лидер техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, ответил, боится ли быть забытым.

«Лично я не боюсь быть забытым. Но я думаю, что страх или желание, которое глубоко внутри есть у каждого, — это быть любимым своими родителями или людьми, которые тебя воспитали. Это, понимаете, страх быть забытым или не быть любимым.

И я думаю, что как только ты преодолеваешь это, именно тогда всё, что ты делаешь, ты делаешь для себя, для собственного успеха, для собственной реализации. Поэтому в конечном счёте не быть забытым и быть знаменитым — это бонус, но вовсе не основа всего этого. Хотя для некоторых людей это просто их фишка», — приводит слова Вембаньяма аккаунт Wemby Alien Era в социальной сети Х.