Виктор Вембаньяма высказался о грядущих выборах президента Франции

22-летний лидер техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма, выступающий на позиции центрового, высказался о предстоящих президентских выборах во Франции.

«С годами у меня остаётся всё меньше и меньше фильтров, я становлюсь менее осторожным в выражении своих мыслей. Не слишком внимательно следил за президентскими выборами, но это не мешает мне высказать своё мнение. Я совершенно не боюсь кого-то обидеть или расстроить. Есть такая цитата — сейчас уже не вспомню, кто её автор, смысл примерно такой: «Я знаю, что далеко не всем нравлюсь; когда вижу тех, кому не по душе, спрашиваю себя, действительно ли это для меня важно».

И ответ однозначен: нет, совсем неважно. У меня есть определённые ценности, которыми я руководствуюсь и с которыми чувствую абсолютную уверенность, поэтому никаких сомнений у меня просто нет. Это даже нельзя назвать отстаиванием определённой позиции. Это всего лишь выражение моего мнения, поскольку я не поддерживаю ни одного конкретного политика или партию. Однако существуют вещи, которые вызывают у меня беспокойство,