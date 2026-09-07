Чемпион UFC Ульберг провёл битву взглядов со звездой НБА Вембаньямой

35-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлой весовой категории (до 93 кг) новозеландец Карлос Ульберг провёл битву взглядов с 22-летним лидером техасского клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» французом Виктором Вембаньямой, выступающим на позиции центрового, во время турнира UFC Fight Night 287 в Париже.

Фото: Пресс-служба UFC

Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио» под первым номером драфта НБА в 2023 году. В сезоне-2025/2026 французский центровой помог техасской команде дойти до финала плей-офф НБА, однако «Спёрс» уступили «Нью-Йорк Никс» в серии со счётом 1-4. Француз единогласно был признан лучшим защитником минувшего сезона.

В данный момент Карлос проходит восстановление после операции на колене из-за разрыва передней крестообразной связки правой ноги после поединка с чехом Иржи Прохазкой. Их бой состоялся на турнире UFC 327 и завершился победой