«Показал бы вам». 37-летний Айзея Томас сделал заявление о продолжении карьеры

37-летний разыгрывающий Айзея Томас рассказал о своих планах на будущее. В последний раз он выходил на площадку в НБА в сезоне-2023/2024.

«Хочу на год поехать играть за океан!!! Хочу получить этот опыт! И там как следует показать этим парням, кто есть кто. Забавно, когда люди говорят: «Ты уже не можешь так же разрывать, как раньше». А почему не могу??? Хотя я уже и не хочу играть так, как прежде, лол.

Если бы снова получил шанс, просто играл бы чистого разыгрывающего: создавал моменты, вёл игру, мог бы стать лидером лиги по ассистам — вот в таком духе. И показал бы вам всем, насколько это легко», — написал Томас на своей странице в социальной сети X.