Российский баскетболист Егор Рыжов рассказал о сломанном носе и жизни в США

Российский центровой команды NCAA «Майами Харрикейнз» Егор Рыжов поделился мыслями о жизни и тренировках в США, рассказал о первых впечатлениях от американского баскетбола, знакомствах с игроками НБА, а также сообщил, что недавно сломал нос.

«Прошло уже больше недели с моего дня рождения, мне 22. В голове не совсем это укладывается, кажется, что время летит очень быстро, и я всё время что-то не успеваю. В то же время понимаю, что я наконец-то там, где хотел оказаться последний год. Не буду говорить, что я в восторге от жизни в Америке, пока что это вообще не так. Но всё что касается баскета, тут это, конечно, совсем другой уровень. Условия, где тренируешься, можно сравнить, наверно, только с топовыми клубами в мире. А когда встречаешь профессиональных игроков из разных мест, появляется ощущение, что здесь всё гораздо ближе в плане баскетбольных знакомств.

У меня постоянно так получалось, что пересекался с кем-то из клубов НБА. Когда приходишь в зал своего универа, а там тренируется Наз Рид и куча Людей из «Шарлотт» с ним. Или Тайлер Хирроу заходит на противоположное кольцо побросать. Пересекался с кем-то из легионеров, кто играл в [Лиге] ВТБ. Все, кстати, хорошо про Россию отзываются. Первый месяц в Штатах прошёл реально быстро — интересно, поменяю ли я своё мнение касаемо жизни тут. И последняя новость: через день, после моего дня рождения, я сломал нос. Так что скоро увидите меня в маске, буду IN THE MODE», — написал Рыжов в своём телеграм-