«Это же ******». Уэйтерс — о молчании Дюранта в общем чате перед уходом в «Голден Стэйт»

Бывший игрок НБА Дион Уэйтерс высказался о переходе форварда Кевина Дюранта в «Голден Стэйт Уорриорз» после того, как «Оклахома-Сити Тандер» упустила преимущество 3-1 в финале Западной конференции 2016 года.

«Мы вели 3–1 у «Голден Стэйт» в финале Запада. Просто отдали эту серию. А должны были выходить в финал на «Кливленд». И я правда думаю, что мы бы «Кливленд» обыграли.

Потом Кев ушёл в «Голден Стэйт». И вот что самое дикое: ещё до этого он написал мне и Сержу [Ибаке] что-то вроде: «Ну что, как вы смотрите на то, чтобы вернуть всё это ещё на один год?» Мы пару раз переписывались в общем чате