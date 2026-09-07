Инсайдер рассказал, какую роль Бен Симмонс получит в «Сакраменто»

В «Сакраменто Кингз» не ждут, что новоиспечённый разыгрывающий Бен Симмонс будет наставником для новичока Дариуса Эйкаффа-младшего или других молодых игроков команды. Об этом написал инсайдер Джейсон Джонсон в своём материале для The Athletic.

«Я бы не стал ожидать, что Симмонс станет ментором для Эйкаффа или кого-то из молодых игроков «Кингз». Учитывая, что он только что пропустил целый сезон, а его самоотдача уже много лет вызывает вопросы, это не та роль, которая подходит ему в «Сакраменто». На него не стоит вешать такую лидерскую ответственность», — сказано в статье.

Симмонс, выбранный под первым номером драфта НБА 2016 года и дважды входивший в первую сборную всех звёзд защиты — в 2020 и 2021 годах — пропустил весь сезон-2025/2026 из-за травм спины и ноги. Его новый контракт