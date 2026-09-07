Дерек Фишер назвал реалистичное число побед «Лейкерс» в первом сезоне без Леброна

Бывший игрок НБА Дерек Фишер оценил шансы «Лос-Анджелес Лейкерс» в предстоящем сезоне без форварда Леброна Джеймса, который в межсезонье перешёл в «Филадельфию Сиксерс».

«Думаю, Лука Дончич и Остин Ривз — это, по сути, пара защитников уровня Матча всех звёзд, на которую можно рассчитывать каждый вечер. Уокер Кесслер — молодой центровой, который продолжает прибавлять. Он отлично защищается и борется за подборы — в этом он уже почти на звёздном уровне.

Думаю, у них есть шансы одержать 45-50 побед в новом сезоне. Да, для этого многое должно сложиться в их пользу, но, на мой взгляд, это впол