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Лука Дончич ответил, кем бы он стал без баскетбола

Лука Дончич ответил, кем бы он стал без баскетбола
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Официальный аккаунт «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях опубликовал забавное видео со звёздным разыгрывающим Лукой Дончичем в формате блиц-интервью, где он рассказал, чем мог бы заниматься, если бы не выбрал баскетбол.

На вопрос: «Если бы ты не стал баскетболистом, какую профессию выбрал бы?» Дончич ответил: «Гольф».

Более того, в той же беседе, отвечая на вопрос о том, в каком виде спорта его одноклубник Остин Ривз мог бы его обыграть, Дончич снова назвал гольф и добавил, что Ривз «на данный момент» действительно сильнее него в этом.

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