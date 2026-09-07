15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Япония — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Будут жёстко троллить». Эдвардс выделил две арены с самой агрессивной атмосферой в НБА

«Будут жёстко троллить». Эдвардс выделил две арены с самой агрессивной атмосферой в НБА
Комментарии

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что «Мэдисон Сквер Гарден» — одна из самых непростых арен для гостевых команд в НБА. По его словам, в Нью-Йорке и Бостоне болельщики настолько агрессивны, что это серьёзно давит на игроков психологически.

«Мэдисон Сквер Гарден» — тоже очень тяжёлая арена. Тому, кто не готов к такой атмосфере, там будет очень непросто. Болельщики там очень агрессивные, так что к этому нужно быть готовым.

В Бостоне — то же самое, в Нью-Йорке — то же самое: фанаты там будут жёстко тебя троллить», — сказал Эдвардс на своём YouTube-канале.

Следите за межсезоньем НБА на «Чемпионате»: