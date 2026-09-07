«Будут жёстко троллить». Эдвардс выделил две арены с самой агрессивной атмосферой в НБА

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс заявил, что «Мэдисон Сквер Гарден» — одна из самых непростых арен для гостевых команд в НБА. По его словам, в Нью-Йорке и Бостоне болельщики настолько агрессивны, что это серьёзно давит на игроков психологически.

«Мэдисон Сквер Гарден» — тоже очень тяжёлая арена. Тому, кто не готов к такой атмосфере, там будет очень непросто. Болельщики там очень агрессивные, так что к этому нужно быть готовым.

В Бостоне — то же самое, в Нью-Йорке — то же самое: фанаты там будут жёстко тебя троллить», — сказал Эдвардс на своём YouTube-канале.