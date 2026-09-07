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Самый молодой MVP в истории НБА Роуз рассказал о главной причине ухода из баскетбола

Самый молодой MVP в истории НБА Роуз рассказал о главной причине ухода из баскетбола
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Бывший американский баскетболист Деррик Роуз, ставший самым молодым MVP в истории НБА, рассказал, почему решил завершить профессиональную карьеру.

«О, ну, сейчас для меня это и есть всё. Именно поэтому я и закончил. Если оглянуться назад, я рос без отца. Поэтому я хочу отдать своим детям всего себя — всё своё сердце и душу. Хочу, чтобы они всегда чувствовали, что я рядом.

Быть для них опорой, что бы им ни понадобилось — хорошее это, плохое, трудное или очень тяжёлое, с какими бы испытаниями они ни столкнулись, я буду рядом с ними», — приводит слова Роуза Sports Illustrated.

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