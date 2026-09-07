«Я следующий». Кевин Дюрант — о своём месте среди игроков нового поколения

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант порассуждал о возрасте и своём месте среди игроков нового поколения, признав, что понимает: завершение карьеры может быть уже не за горами.

— За эти годы, когда вокруг становится всё меньше игроков твоего поколения, ты это как-то ощущаешь?

— Я следующий.

— Следующий, да. Ты это чувствуешь?

— Конечно. Баскетбол — это спорт для молодых. И хотя я всё ещё уверен, что могу играть, ты постоянно слышишь: «Тебе 38», «Тебе 39», «Ты уже старый». Так что да, я всё это понимаю. Но я отдал этому спорту всё, что у меня было, и принимаю всё, что ждёт впереди. Я буду продолжать отдавать баскетболу всего себя, пока не смогу играть, — сказал Дюрант на YouTube-канале Boardroom.