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Егор Дёмин назвал главное условие успешного сезона в НБА

Егор Дёмин назвал главное условие успешного сезона в НБА
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20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подвёл итоги межсезонья, отметив, что большой шаг вперёд был связан не только с физической подготовкой, но и с работой над мышлением.

«Это межсезонье получилось очень насыщенным. Много тренировок, несколько игр, много классных эмоций. Было круто провести второе лето уже в статусе игрока НБА. Летом всё решают усилия — именно они становятся основой для успешного сезона.

Для меня главное — где бы я ни был, с кем бы ни тренировался, сколько бы ни длилась тренировка и в каких бы условиях она ни проходила — понять, как выдать максимум и не думать о том, н