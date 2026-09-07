Егор Дёмин назвал главное условие успешного сезона в НБА

20-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин подвёл итоги межсезонья, отметив, что большой шаг вперёд был связан не только с физической подготовкой, но и с работой над мышлением.

«Это межсезонье получилось очень насыщенным. Много тренировок, несколько игр, много классных эмоций. Было круто провести второе лето уже в статусе игрока НБА. Летом всё решают усилия — именно они становятся основой для успешного сезона.

Для меня главное — где бы я ни был, с кем бы ни тренировался, сколько бы ни длилась тренировка и в каких бы условиях она ни проходила — понять, как выдать максимум и не думать о том, н