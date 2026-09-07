«Локомотив-Кубань» почтил память погибших 15 лет назад хоккеистов и сотрудников «Локо»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в социальных сетях опубликовал пост, посвящённый 15-й годовщине трагедии, унёсшей жизни игроков и сотрудников хоккейной команды «Локомотив».

«15 лет прошло с того трагического дня, но забыть его невозможно. «Локомотив» пережил одну из самых страшных трагедий в истории российского спорта. Клубу пришлось заново учиться жить, играть и побеждать, сохраняя память о тех, кто навсегда остался частью его истории.

Сегодня «Локомотив» снова на вершине. Кубок Гагарина, чемпионство, новые победы и поколения игроков, которые продолжают писать историю клуба. Но как бы далеко ни уходило время, 7 сентября всегда будет днём скорби. Мы помним каждого. Светлая память», — сказано в заявлении пресс-службы баскетбольной команды.

7 сентября 2011 года ХК «Локомотив» отправился из Ярославля в Минск на первый матч нового сезона КХЛ, но самолёт потерпел крушение, едва набрав высоту. Вследствие этой катастрофы погиб